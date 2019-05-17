دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper أمطار رعدية تميل للغزارة على بعض مناطق المملكة خلال الساعات المقبلة

توقَّع خبراء أرصاد وطقس، اليوم الجمعة، هطول أمطار رعدية رمضانية، خلال الساعات المقبلة على معظم مناطق المملكة، مع فرصة لجريان سيول.

وأشار خبير الأرصاد حسن كراني، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى هطول أمطار رمضانية في عشر المغفرة، تميل للغزارة خلال الساعات المقبلة، تمتد من الجنوبية الغربية شمالًا حتى منطقة الجوف وشرقها، مع احتمال تحول النشاط لبريدة، وعنيزة، والرس، والزلفي، ومنطقة الرياض، والشرقية بصحبة برد ورياح هابطة، وتدهور في الرؤية الأفقية؛ ناصحًا بالحيطة والحذر.

في السياق ذاته، توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، توسع السحب نواحي المحافظات الجنوبية والغربية من منطقة الرياض والقصيم ونجران وجازان مساء اليوم الجمعة، مشيرًا إلى أن هناك فرصة لجريان أودية الخرمة وتربة ورنية.

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وتابع الحصيني قائلًا، إن موسم المطر هذا العام 1440 هـ يعتبر استثنائيًا، متوقعًا امتداد البرق من شمال المملكة إلى جنوبها، تشمل أجزاء من الشمالية والوسطى والغربية والجنوبية.

من جانبها، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بتكوّن سحب رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، بمنطقة مكة المكرمة تشمل محافظات «أضم، والجموم، والطائف، وتربة، ورنية، والمويه، وخليص، ومكة المكرمة، وميسان»، والأجزاء المجاورة، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء الجمعةً.

بدورها، دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته، من خلال موقعها الإلكتروني www.998.gov.sa، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي؛ للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.