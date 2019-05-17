، المطلق: تطبيق "زكاتي" مصدر أمان لأنها تصرف لمستحقيها ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة سماحة الشيخ الدكتور عبدالله المطلق أن بوابة وتطبيق زكاتي لزكاة الأفراد الاختيارية مصدر أمان، لأن القائمين عليه يصرفون مبالغ الزكاة على مستحقها.

هذا وذكر المطلق أن مستفيدي الضمان الاجتماعي يعتبرون مستحقين للزكاة شرعاً والمقبولين من ولي الأمر، وذلك بعد دراسات وتمحيص، وأيضاً بعد الربط الإلكتروني بين الضمان الاجتماعي والجهات الحكومية الأخرى، مما يعطي أمانًا لمستخدمي التطبيق وضمانًا لوصول الزكاة لمستحقها وبه إبراء للذمة.

يذكر أن بوابة وتطبيق زكاتي تحت إشراف الهيئة العامة للزكاة والدخل واستقبل "زكاتي" قرابة ٣٠ مليون ريال منذ انطلاق التطبيق والبوابة.