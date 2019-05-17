، شاهد .. البَرَد يحوّل ليل "ميسان" لبياض غطّى قُراها وأمتع أهلَها ،

محمد بن مسعود - الدمام - فيما شهدت المحافظة هطول أمطار غزيرة

غطت كميات البرد محافظة ميسان، وكستها بالبياض الذي حولها عروسًا أنيقة تنشُد زوارها وتجذب محبيها؛ حيث صاحب الأمطار الغزيرة التي تزامنت مع وقت الإفطار اليوم الجمعة ولا زالت حتى إعداد هذا التقرير، مع فرصة استمرارها.

وعمت الأمطار بعض القُرى في المحافظة، فيما كانت غزيرة ومصحوبة بِبَرد كثيف على قرية الشهباء؛ حيث البياض الذي أضاء سواد ليلها وحوله نهارًا، في لحظات أمتعت الأهالي وجذبتهم لتلك الأجواء.