، 3500 وجبة إفطار لركاب قطار الحرمين السريع بمحطة جدة يوميًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - يتم توزيعها قبل 45 دقيقة من موعد آذان المغرب

كشف المشرف العام على مؤسسة حسن عباس شربتلي لخدمة المجتمع، عبداللطيف النقلي، أنه ضمن البرنامج الموسمي "إفطار صائم"، تم التعاون على تقديم وجبة إفطار باردة في محطة ركاب قطار الحرمين السريع بجدة، طوال شهر رمضان المبارك.

وأضاف النقلي أنه يتم توزع وجبات الإفطار الباردة على ركاب محطة قطار الحرمين السريع بجدة قبل 45 دقيقة من موعد آذان المغرب، حتى يتسنى للصائمين القادمين وفق الرحلات المجدولة قبيل أذان المغرب الإفطار سواء القادمين أو المغادرين لمكة المكرمة أو المدينة المنورة، فيما يبلغ العدد اليومي للوجبات التي توزع داخل مدينة جدة ما يزيد على 3500 وجبة يوميًا ما بين وجبات ساخنة وجافة.

وذكر النقلي، أن الاتفاقية تعزز التعاون بين القطاع الثالث غير الربحي والقطاع الحكومي، مؤكدًا أنها تتقاطع بشكل مباشر مع رؤية المملكة 2030 ورؤيته للقطاع بممارسة أدوار تنموية فعّالة لخدمة المجتمع العام.

وأشار إلى أن وجبات الإفطار الباردة التي تقدم في صندوق كرتوني مطبوع وبمحتويات عالية الجودة بمحطة ركاب قطار الحرمين السريع تحوي "العصير، والماء، والتمر، والكيك والمعمول والفطائر المحشوة بالجبن، بالإضافة إلى منديل معطر يمسح به الصائم يده قبل تناول إفطاره".