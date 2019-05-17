، أمير الجوف يطلق مسابقة فيصل بن نواف لحفظ القرآن.. وهذه شروطها ،

محمد بن مسعود - الدمام - ستبدأ 16 رمضان ولمدة خمسة أيام وتبلغ قيمة جوائزها 131300 ألف ريال

أطلق أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، "مسابقة الأمير فيصل بن نواف لحفظ القرآن الكريم للبنين" على مستوى منطقة الجوف، بستة فروع، وتبلغ قيمة المسابقة 131300 ألف ريال.

ووجه بأن تتولى جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة "بشراكم" الإعداد والإشراف على هذه المسابقة، كما روعي فيها إدراج ثلاثة مراكز لكل فرع لزيادة عدد الجوائز ولاستفادة أكبر عدد ممكن.

ويأتي إعلان أمير منطقة الجوف للمسابقة إسهاماً منه في إيجاد جيل يحفظ كتاب الله العظيم، ويلتزم بأحكامه السمحة ويجيد ترتيل كلام الله الكريم، وتجسيدًا لعناية المملكة وقيادتها الرشيدة بالقرآن وأهله، وتشجيع التنافس على حفظ القرآن الكريم، منافسةً شريفة.

وتضمنت آلية وشروط المسابقة: أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون منتظمًا في إحدى حلقات جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الجوف، وألا يزيد عمر المتسابق على 24 سنة، وأن يشارك في فرع واحد فقط، وأن تقوم كل جهة بترشيح متسابق واحد في كل فرع، وتعبئة الاستمارة الخاصة بالمسابقة وإرسالها لمقر الجمعية "الشؤون التعليمية"؛ حيث ستبدأ المسابقة بتاريخ 16/ 09/ 1440هـ ولمدة خمسة أيام.

وبيّنت آلية المسابقة أن يتم تكريم الفائزين في الحفل الختامي بتاريخ 27/ 09/ 1440هـ، ويقام الحفل الختامي بمركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا. وفيما يخصّ الفرع السادس يشترط أن يكون عمر المتسابق سبعة أعوام فما دون.

واشتملت المسابقة على ستة فروع؛ وهي: الفرع الأول عدد الأجزاء (30) جزءًا، حفظ القرآن كاملاً وتجويده، وتكون جوائزه على النحو التالي: المركز الأول مبلغ 30 ألف ريال، والمركز الثاني مبلغ 20 ألف ريال، والمركز الثالث مبلغ 10 آلاف ريال.

أما الفرع الثاني: عدد الأجزاء (20) جزءًا، حفظ وتجويد، وتكون جوائزه على النحو التالي: المركز الأول مبلغ 15 ألف ريال، والمركز الثاني مبلغ 10 آلاف ريال، والمركز الثالث مبلغ 5 آلاف ريال.

والفرع الثالث: عدد الأجزاء (10) أجزاء، حفظ وتجويد، وتكون جوائزه على النحو التالي: المركز الأول مبلغ 10 آلاف ريال، والمركز الثاني مبلغ 8 آلاف ريال، والمركز الثالث مبلغ 4 آلاف ريال.

بينما الفرع الرابع: عدد الأجزاء (5) أجزاء، حفظ وتجويد، وتكون جوائزه على النحو التالي: المركز الأول مبلغ 5 آلاف ريال، والمركز الثاني مبلغ 3 آلاف ريال، والمركز الثالث مبلغ 2000 ريال.

فيما الفرع الخامس: عدد الأجزاء (3) أجزاء، حفظ وتجويد، تكون جوائزه على النحو التالي: المركز الأول مبلغ 3 آلاف ريال، والمركز الثاني مبلغ 2000 ريال، والمركز الثالث مبلغ 1000 ريال.

أما الفرع السادس فهو خاص بحلقات التلقين، حفظ جزء واحد، تكون جوائزه على النحو التالي: المركز الأول 1500 ريال، والمركز الثاني 1000 ريال، والمركز الثالث 800 ريال.

كما نصت آلية التنفيذ: شريطة حصول الطالب على نسبة 90% فما فوق للترشح للمسابقة، وقد تم تشكيل لجان المسابقة ومهام كل لجنة.