- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم الرياح الشديدة تقتلع سارية علم وسقالة كبيرة في المجاردة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياح الشديدة تقتلع سارية علم وسقالة كبيرة في المجاردة
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - المجاردة
قالت بلدية محافظة المجاردة: إنه أثناء تنفيذ إحدى المؤسسات عملية صيانة لسارية علم وتركيب إنارة خاصة به، تم تركيب سقالة بارتفاع سارية العلم، ولوجود تيار هواء شديد شهدته المحافظة تسبب في سقوط السارية.
وأكدت البلدية أن الحادث لم يسبب وقوع أي إصابات، مشيرةً إلى أنه سبق إنزال العلم لعمل الصيانة اللازمة وإغلاق المنطقة المحيطة به، حيث سيتم إعادة تركيب السارية بعد انتهاء الصيانة اللازمة لها.
كانت هذه تفاصيل خبر الرياح الشديدة تقتلع سارية علم وسقالة كبيرة في المجاردة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.