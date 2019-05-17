الرياح الشديدة تقتلع سارية علم وسقالة كبيرة في المجاردة

2019-05-17

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - المجاردة

قالت بلدية محافظة المجاردة: إنه أثناء تنفيذ إحدى المؤسسات عملية صيانة لسارية علم وتركيب إنارة خاصة به، تم تركيب سقالة بارتفاع سارية العلم، ولوجود تيار هواء شديد شهدته المحافظة تسبب في سقوط السارية.

Advertisements

وأكدت البلدية أن الحادث لم يسبب وقوع أي إصابات، مشيرةً إلى أنه سبق إنزال العلم لعمل الصيانة اللازمة وإغلاق المنطقة المحيطة به، حيث سيتم إعادة تركيب السارية بعد انتهاء الصيانة اللازمة لها.