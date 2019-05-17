سكني يتيح ثلاثة مشاريع جديدة لمستفيديه توفر 2515 وحدة سكنية

2019-05-17

متابعات الخليج 365 - واس

كشف برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان عن إطلاق ثلاثة مشاريع سكنية جديدة، ما بين وحدات سكنية جاهزة وأخرى تحت الإنشاء ضمن مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص توفر 2515 وحدة سكنية، وذلك في مناطق تبوك وجازان وعسير، كما دعا برنامج “سكني” جميع المستفيدين المرشحين في تلك المناطق والراغبين في التملك إلى زيارة المعارض المخصصة للحجز في مواقع المشاريع، ويمكن الاطلاع على تفاصيل المشاريع من خلال تطبيق سكني للأجهزة الذكية أو موقع سكني الإلكتروني هنا.

وأوضح البرنامج أن أول هذه المشاريع يقع في منطقة تبوك بمحافظة أملج ويوفر 359 وحدة سكنية جاهزة من نوع فيلا، على مساحة إجمالية 800,000 متر مربع، فيما تصل مساحة أراضي الوحدة السكنية إلى 500 متر مربع، ويبلغ سعر الوحدة السكنية 330 ألف ريال وبأقساط شهرية تبدأ من (1376 ريال).

كما كشف “سكني” عن مشروع “إسكان الضاحية” في منطقة جازان الذي يقع على مساحة إجمالية تبلغ 1,330,480 متر مربع، ويضم 812 وحدة سكنية جاهزة من نوع فيلا، بسعر 390,750 ريال، وبقسط شهري يبدأ من (1628 ريال) فيما تبدأ مساحات الوحدات السكنية من 245 متر مربع، وفي مدينة خميس مشيط بمنطقة عسير، أعلن البرنامج إطلاق مشروع “الخميس جاردن1” الذي يضم 1344 وحدة سكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص من نوع شقق، بمساحة إجمالية للمشروع تبلغ 141,000 متر مربع، وبأسعار تبدأ من 348 ألف ريال.

وأكّد برنامج “سكني” أن هذه المشاريع تتميز بتكامل البنية التحتية والخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي وسفلته وأرصفة وإنارة، إضافة إلى نظام تصريف السيول، وتوفر الخدمات والمرافق العامة، مبيّناً أن هذه المشاريع تأتي امتداداً لنحو 72 مشروعاً أعلن عنها البرنامج خلال الفترة الماضية، توفر أكثر من 120 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق ومدن المملكة، إضافة إلى 41 مشروعاً للوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

من جهته، أكّد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم على سعي برنامج “سكني” إلى توفير مزيد من المشاريع والمخططات خلال الفترة المقبلة لتوفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملّك السكني والوصول إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج تحقيق رؤية المملكة -، مبيّناً أن “سكني” سيواصل طرح المزيد من المشاريع خلال الفترة المقبلة في مختلف مناطق المملكة.

وأضاف السويلم: “هناك نحو 53 مشروعاً سكنياً جديداً تتواصل فيها عمليات البناء تتوزع في مختلف مناطق، وتشمل هذه المشاريع نماذج وتصاميم متنوعة سواء فلل أو شقق أو تاون هاوس، لافتاً إلى استمرار البرنامج في تقديم الحلول السكنية لمستفيديه، والتي تشمل الحصول على أراض مجانية، البناء الذاتي، وشراء الوحدات السكنية من السوق، أو ضمن مشاريع الوزارة الجاهزة، أو بالشراكة مع القطاع الخاص.

يذكر أن برنامج “سكني” أعلن مطلع العام الجاري عن أسماء 200 ألف مواطن يمكنهم الاستفادة من الخيارات المتنوعة التي يوفرها، وتشمل 100 ألف قرض عقاري مدعوم من صندوق التنمية العقارية، و50 ألف أرض مجانية في مختلف مناطق المملكة، و50 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء، حيث تعدّ هذه المرة الأولى التي يعلن فيها “سكني” عن أسماء المستحقين خلال العام في دفعة واحدة، وذلك بهدف تسريع التملّك وتقليص فترات الانتظار، وإتاحة فرص سكنية أكثر تلائم مختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة.