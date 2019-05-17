الان تتابع شاهد.. المبتعثة السعودية “سارة الحميدان” تلقي كلمة حفل الخريجين بجامعة أمريكية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
ألقت مبتعثة سعودية في مجال الهندسة، كلمة الخريجين في حفل التخرج لدفعة 2019 بالولايات المتحدة الأمريكية.
واختارت جامعة Colorado School of Mines الهندسية التي تقع فى مدينة جولدن بولاية كولورادو الأمريكية، المبتعثة سارة على الحميدان لإلقاء كلمة حفل الخريجين البالغ عددهم 900 طالب.
وتحدثت خلال كلمتها على ضرورة عدم فقدان الأمل عند السقوط، الحصول على المساعدة عند ضياعها، استخدام التجربة الشخصية لصنع عالم متقدم آمن، ونالك تلك الكلمات إعجاب الحضور كافة.
فيما أثار اختيار المبتعثة السعودية حالة من التفاعل والإعجاب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين انهالوا عليها بالتهنئة.
يشار إلى أن المبتعثة سارة درست “الجيوفيزياء” وحصلت على امتيار مع مرتبة الشرف.
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