أطول سفرة إفطار عن شهداء الواجب بالطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أحمد الزايدي - الطائف
أقامت أمانة محافظة الطائف ورابطة العمل التطوعي مبادرة أطول سفرة لإفطار صائم عن شهداء الواجب، في منتزه الردف.
وتأتي هذه المبادرة في لفتة إنسانية لجنودنا البواسل تقديرا لما قدموه من تضحيات كبيرة في الذود عن حدود وطننا الغالي، وتقديم أرواحهم في سبيل حماية هذا الوطن واستقراره.
من جهته أكد أمين الطائف المهندس محمد آل هميل، أن هذه اللفتة الإنسانية تأتي ضمن المبادرات التي تنظمها كل القطاعات تجاه من قدموا أرواحهم فداء لدينهم ووطنهم، وحماية لحدود بلادهم والدفاع عن الحق ونصرته لتكون صدقة عنهم.
وأشار "آل هميل" إلى أن ذلك أقل ما يمكن تقديمه لمن ضحوا بأرواحهم فداء للوطن، مؤكدا المواقف الخالدة التي لا تنسى لشهداء الواجب في الدفاع عن دينهم وأهليهم ووطنهم ومقدرات بلادهم، سائلا الله العلي القدير أن يرحمهم ويرفع مقامهم ويعلي منزلتهم وأن يكرم نزلهم ويدخلهم الفردوس الأعلى من الجنة وأن يجزي أهلهم وذويهم جزاء الصابرين المحتسبين.
يذكر أن هذا الموسم هو الثالث على التوالي للسفرة الرمضانية، حيث شهد الموسم الأول سفرة إفطار بطول 800 متر وحضور 4000 صائم، وشهد الموسم الثاني سفرة إفطار بطول 1600 متر وحضور أكثر من 7000 صائم.
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