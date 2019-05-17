دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper خدمات «الحرمين»: 700 ألف مستفيد و13 ألف بلاغ

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الجمعة، إحصائيات الخدمات المقدمة خلال العشرة الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك 1440هـ.

وذكرت «الرئاسة» في بيانٍ اطلعت عليه «عاجل»، أنّ المحور الإرشادي من أهم المحاور التي تقدمها رئاسة شؤون الحرمين لقاصدي المسجد الحرام، إذ بلغ مجموع المستفيدين من خدماته التي تصل إلى 11 خدمة أكثر من 700 ألف مستفيد، بواقع 1693 مستفيدًا من مقرأة الحرمين، و3646 مستفيدًا من حلقات تصحيح التلاوة وتوزيع 3415 مصحفًا، و2998 زائرًا لمكتبة المسجد الحرام.

كما تمّ توزيع 49 ألفًا و983 مطبوعة، بالإضافة إلى 27 ألفًا و300 مستفيد من إجابة السائلين، و354 مستفيدًا من خدمات التطويف، و21 ألفًا و309 مستفيدين من خدمة الإرشاد المكاني، و51 ألفًا و519 زائرًا لمعرض عمارة الحرمين.

وقدمت رئاسة الحرمين، من خلال المحور الخدمي الذي يهتم بتقديم حزمة من الخدمات المتنوعة لقاصدي المسجد الحرام، مجموعة من الخدمات هي إزالة 1583 طنًا من النفايات وتقديم 21 ألف لتر من بئر زمزم، واستهلاك 26 مليون كاسة للسقيا، و5597 مستفيدًا من خدمة العربات، و2266 مستفيدًا من نقل ذوي الجنائز، و1214 مستفيدًا من خدمة نقل كبار السن، و307 زوار لمصنع الكسوة.

وفي المحور الإداري الذي يقوم على استقبال البلاغات والمقترحات من قاصدي المسجد الحرام؛ لرفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، جرى استقبال 13 ألف بلاغ، بواقع 1155 بلاغًا هاتفيًّا، و11 ألفًا و711 بلاغًا لاسلكيًّا، و182 بلاغًا إلكترونيًّا.