الأجهزة الأمنية بمكة والطائف تكثّف جهودها لكشف سر اختفاء "الحارثي"

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

تُكثّف الأجهزة الأمنية بمدينتيْ مكة المكرمة والطائف، وذوو المفقود صالح محمد الحارثي (44 عامًا)، الجهودَ للبحث عنه بعدما فُقِد في ظروف غامضة منذ 28 من شهر شعبان الماضي، ولم يُعثر له على أثر حتى الآن، وكان آخر عهد به بمخطط ولي العهد بمكة المكرمة.

وقال أحد أقاربه: إن "صالح" فُقِد منذ 28 من شهر شعبان بعد أداء عمله بأحد القطاعات بمحافظة الطائف، وخروجه بسيارته من نوع هايلوكس موديل 1999 رقم اللوحة أ ب س 5553، ولم يُعثر له على أثر؛ حيث تم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات؛ مشيرًا إلى أنه لا يعاني من شيء؛ وأنه القائم بالعناية بجدته المسنة وبارًّا بها، ويوفر كل شيء لها، وأن آخر اتصال له كان من مكة المكرمة على طريق الليث.

وأضاف أنهم والجهات الأمنية يواصلون البحث عنه؛ حيث تم إبلاغ قسم شرطة السلامة، وناشد عبر "سبق"، من يعرف أي معلومة عن المفقود، مراجعة أقرب مركز شرطة أو الاتصال بالرقم 0500007717.