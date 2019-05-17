في موقف شجاع.. شاب ينقذ شخصين من الغرق بوادي المشقر بالمجمعة

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

سجل شاب من محافظة المجمعة، موقفاً بطولياً اليوم، حين أنقذ شخصين غرقا في وادي المشقر (الباهلي) بالمحافظة، وتم نقلهما للمستشفى أحدهما حالته حرجة وجرى تحويله لأحد مستشفيات الرياض.

وفي التفاصيل فقد روى لـ"سبق" المنقذ فالح بن سعيد المطيري، الحادثة بأنها وقعت أمس الخميس، حيث كان في نزهة حول الوادي، وكان بجواره مجموعة شباب، وأنه شاهد أحدهم يقفز إلى الماء وظن أنه يمارس السباحة ثم بعده قفز آخر، وعندها تعالى صياح أصدقائهم بالخارج، فعرف أنهم في مشكلة.

وأضاف أنه قرر إنقاذهم، حيث كانت تبعد جلستهم عنه قرابة 200 متر، فأسرع إليهم ورمى بنفسه خلفهم، وتمكن من إنقاذ الأول قبل أن يصاب بأي أذى، ونجح أيضاً في تلافي محاولات الغريق التشبث به لكيلا يغرقا جميعاً، وتعرض خلالها لخدوش في يديه حتى سحبه لبر الأمان.

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عاد بعدها "فالح" مسرعاً وقفز للماء بحثاً عن الغريق الآخر الذي هبط لقاع الوادي وفشلت ثلاث محاولات في العثور عليه بسبب الظلام الدامس تحت الماء وانقطاع نفسه لأكثر من ثلاث مرات، وفي الأخيرة اختار أن يتم ربطه بحبل حول خصره وطلب من المعاونين أن يتم إخراجه لو تعرض لمكروه تحت الماء، وبعد بحث باللمس على القاع وجده وانتشله معه للخارج.

بعدها أسرع الجميع بالغريقين للمستشفى، وكان الأول سليماً فيما تم تحويل صديقه لأحد مستشفيات الرياض لإنقاذ حياته.

بدوهم طالب سكان "المجمعة" عبر وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة تكريم هذا الشاب الذي ضحى بنفسه من أجل إنقاذ أنفس من الغرق، وأن هذا العمل هو موقف شهم وبطولي يستحق الإشادة من الجميع.