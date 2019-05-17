الاستعلام عن موعد صرف المساعدات المقطوعة مايو 2019 .. المعونة الرمضانية “موعد مقطوعة...

المساعدات المقطوعة إحدى برامج الضمان الاجتماعي تحت مظلة الحماية الاجتماعية للمواطن السعودي المستحق للدعم، وهي برنامج تقدمة المملكة العربية السعودية يتعلق بالحماية الاجتماعية لطبقة محدودي الدخل، ويتم من خلال برامج الضمان الاجتماعي المتعددة، لذلك فالاستعلام عن أخبار المساعدات المقطوعة وبرنامج الضمان الاجتماعي أصبح محل بحث لدى طبقة واسعة من المواطنين السعوديين، خاصة بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ورؤية المملكة 2030، حيث كان لها البرنامج أثر سلبي على الكثير من الأسر السعودية، وذلك نظرا لارتفاع تكلفة المعيشة بعد الارتفاعات المتوالية لأسعار الطاقة، والتي اتبعها ارتفاعات في السلع الاستهلاكية خاصة سلة الأغذية، كمان كان لتطبيق ضريبة القيمة المضافة أيضا أثر سلبي على الكلفة المعيشية للمواطن السعودي.

ومن خلال هذا التقرير سنغطى العديد من جوانب المساعدات المقطوعة، من حيث طريقة التقديم للحصول على المساعدة المقطوعة، وكذلك الاستفادة من برنامج الضمان الاجتماعي، وبرنامج الضمان الاجتماعي الخاص بالمساعدات المقطوعة تقدمه وزارة التنمية الاجتماعية،كأحد أهم أنواع الدعم النقدي للأسر السعودية حتى تكفل لها حياة كريمة، وذلك حتى تتمكن هذه الأسر من مواجهة التغيرات السعرية للعديد من السلع الضرورية، وكذلك مواجهة الظروف الاقتصادية، ومن خلال هذا التقرير الشامل والهام سنتعرف على شروط الحصول على المساعدات المقطوعة، وكذلك الفئات التي لها الحق في الدعم النقدي.

رابط التقديم على المساعدة المقطوعة

وهو رابط وفرته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يمكن عبر الرابط التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي للمساعدات المقطوعة، كذلك يمكن الاستعلام بصفة دورية عن أخر الأخبار الخاصة باستحقاقك للمساعدات المقطوعة، ويتم ذلك بإدخال رقم السجل المدني الخاص بك، وكذلك إدخال كود الأرقام كما هو ظاهر بالصورة التالية.

بعد أن وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على صرف أكثر من 1.8 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، تساءل البعض بشأن قيمة المعونة الرمضانية لكل فرد ورب أسرة، وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، قد تقدم بخالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين على موافقته الكريمة بصرف أكثر من 1.8 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، داعيًا الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

الفئات المستحقة للمساعدات المقطوعة

وضعت المملكة العربية السعودية شروط من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للفئات التي يشملها الاستحقاق للمساعدات المقطوعة كأحد برامج الضمان الاجتماعي للحماية الاجتماعية من الظروف الاقتصادية ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

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تقدم المساعدات المقطوعة للأسر محدودة الدخل فقط.

تقدم المساعدات المقطوعة في حالات العجز المؤقت.

تقدم المساعدات المقطوعة للأرامل والأيتام.

وتشمل المساعدات المقطوعة النساء المطلقات.

يستفيد من المساعدات المقطوعة أسر السجناء.

تشمل المساعدات المقطوعة أيضا الأسر المتغيب عنها عائلها أو هاجر عنها.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

وضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدة شروط يجب أن تتوافر لمن رغب في التسجيل والتقديم للحصول على المساعدات المقطوعة، وتشمل هذه الشروط ما يلي:

المواطنين الغير مشمولين بمعاشات الضمان الاجتماعي

يجب أن لا يقل سن المتقدم للحصول على المساعدات المقطوعة عن 35 عاما.

يجب أن لا يمتلك من رغب في التسجيل أي سجلات تجارية.

في حالة عدم وجود عمالة مهنية

الأسر أصحاب الاحتياج والدخل المحدود.

يتم صرف المساعدات المقطوعة فترات محددة

طريقة الاستعلام عن خدمات الضمان الاجتماعي

قدمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية العديد من وسائل الاستعلام عن المساعدات المقطوعة، وكذلك الاستعلام عن جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة بخصوص الضمان الاجتماعي، وتشمل طرق الاستعلام ما يلي:

الاستعلام من خلال الاتصال على الرقم الخاص 8001222777.

ثم إدخال رقم الهوية.

ثم اختيار الخدمة المطلوبة.

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كما يمكن الاستعلام عن المساعدات المقطوعة من خلال الرابط التالي “رابط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة” وذلك بالضغط على الرابط السابق وإدخال البيانات المطلوبة، وفي حال كان لديكم أي استفسارات يمكن تركها من خلال التعليقات وسنجيب على جميع التعليقات.