، "نورة بنت فهد" تدشن معرض خليجيات الثامن بجدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمشاركة أكثر من ١٢٠ مصممة من دول مجلس التعاون الخليجي

دشنت الأميرة نورة بنت فهد بن مقرن، معرض خليجيات الثامن بمشاركة أكثر من ١٢٠ مصممة من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي في فندق هليتون جدة، المعرض الذي يجمع التصاميم الخليجية وأهم مستجدات الموضة.

وأوضح رئيس المركز الإعلامي للمعرض، الإعلامي عبد الرحمن المنصور، أن هناك انتعاشًا في سوق العبايات في السعودية بزيادة تقدر 47.3 % عن العام الماضي، هذا السوق الكبير الذي فتح المجال للمصنعين والمتخصصين والمصممات لزيادة الإنتاج وابتكار العديد من التصاميم التي تلبي احتياجات السوق في ظل السماح للمرأة بقيادة السيارة التي تحتاج إلى نوع معين من العبايات التي تتواءم مع طبيعة الحاجة، بالإضافة إلى زيادة الوعي في ممارسة الرياضة.

بدورها أكّدت رئيسة اللجنة المنظّمة لمعرض خليجيات عبير عارف، أن معرض خليجيات خلال الأعوام الماضية استقطب أكثر من 3000 مصممة من مختلف دول الخليج لنقل خبراتهم وإيجاد منصة تعرض فيها أهم التصاميم الحديثة وفق أعلى معايير الجودة والإتقان.

وأضافت عارف أن المعرض ينفرد في كل نسخة بمصممات حققن جوائز عالمية في عالم الموضة والأزياء، كما أنه يتم الحرص على زيادة تواجد الأسماء التجارية العالمية في المعرض ورفع مستوى الوعي والثقافة عند المشاركين في بناء الهوية التجارية وتطبيق معايير الجودة والإتقان، كما أن المعرض ينقل الثقافة الخليجية بكافة الجوانب التي تزيد من الترابط والتلاحم الخليجي.