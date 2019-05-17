، السيول تحتجز ستينيًا بالطائف وذووه يطالبون بمروحية لإنقاذه ،

محمد بن مسعود - الدمام - لازال صائمًا ويعاني من السكري والضغط

تسبت الأمطار الغزيرة التي هطلت على جنوب محافظة الطائف في احتجاز مسن ستيني بسيارته منذ عصر اليوم حتى الآن، وسط مطالبات ذويه بضرورة تواجد الطيران المروحي لإنقاذه بعد تعذر عبور معدات الدفاع المدني له، نظرًا للسيول المنقولة، ولا زال المسن صائمًا.

وقال سياف النفيعي، ابن شقيق المحتجز نوار هلال النفيعي 65 عامًا إن عمه محتجز منذ عصر اليوم بسيارته الشاص موديل ٢٠١٥م بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها سديرة وجنوب الطائف ولا يستطيع الخروج إلى وقتنا الحالي، وتواصل معهم، محددًا موقعه شرق السديرة ١٥ كيلو بجوار ميدان الرماية .

وأضاف النفيعي أن عمه مصاب بالسكر وضغط الدم والحالة النفسية متعبة، وإلى الآن صائم، مناشدًا التدخل السريع في إنقاذه باستخدام الطيران المروحي.

يشار إلى أن محافظة الطائف ومراكزها تشهد منذ عصر اليوم هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وصاحبها كميات من البرد على جنوب شرقي المحافظة.