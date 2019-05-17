، صاعقة رعدية تتسبّب في نفوق 33 رأس أغنام في عفيف ،

محمد بن مسعود - الدمام - وسط سقوط أمطار متفرّقة على عدة مناطق تابعة للمحافظة

تسبّبت صاعقة رعدية، عصر اليوم، في نفوق 33 رأسًا من الأغنام بمنطقة الدهم 50 كلم غرب محافظة عفيف.

وشهدت مناطق متفرّقة من محافظة عفيف، اليوم، هطول أمطار متفرّقة شملت قرى ومراكز شمال وغرب المحافظة، مصحوبة بزوابع رعدية، كذلك أمطار خفيفة على مركز المدينة وجنوبها، مع انخفاض محسوس في درجة الحرارة.