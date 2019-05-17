- 1/2
- 2/2
تسبّبت صاعقة رعدية، عصر اليوم، في نفوق 33 رأسًا من الأغنام بمنطقة الدهم 50 كلم غرب محافظة عفيف.
وشهدت مناطق متفرّقة من محافظة عفيف، اليوم، هطول أمطار متفرّقة شملت قرى ومراكز شمال وغرب المحافظة، مصحوبة بزوابع رعدية، كذلك أمطار خفيفة على مركز المدينة وجنوبها، مع انخفاض محسوس في درجة الحرارة.
صاعقة رعدية تتسبّب في نفوق 33 رأس أغنام في عفيففهد الغبيوي الخليج 365 2019-05-17
تسبّبت صاعقة رعدية، عصر اليوم، في نفوق 33 رأسًا من الأغنام بمنطقة الدهم 50 كلم غرب محافظة عفيف.
وشهدت مناطق متفرّقة من محافظة عفيف، اليوم، هطول أمطار متفرّقة شملت قرى ومراكز شمال وغرب المحافظة، مصحوبة بزوابع رعدية، كذلك أمطار خفيفة على مركز المدينة وجنوبها، مع انخفاض محسوس في درجة الحرارة.
17 مايو 2019 - 12 رمضان 1440
08:12 PM
وسط سقوط أمطار متفرّقة على عدة مناطق تابعة للمحافظة
تسبّبت صاعقة رعدية، عصر اليوم، في نفوق 33 رأسًا من الأغنام بمنطقة الدهم 50 كلم غرب محافظة عفيف.
وشهدت مناطق متفرّقة من محافظة عفيف، اليوم، هطول أمطار متفرّقة شملت قرى ومراكز شمال وغرب المحافظة، مصحوبة بزوابع رعدية، كذلك أمطار خفيفة على مركز المدينة وجنوبها، مع انخفاض محسوس في درجة الحرارة.
، صاعقة رعدية تتسبّب في نفوق 33 رأس أغنام في عفيف ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر صاعقة رعدية تتسبّب في نفوق 33 رأس أغنام في عفيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.