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محمد بن مسعود - الدمام - شنّت جماهير النصر هجومًا ضاريًا على مدير الكرة بفريقها محسن الحارثي، عقب تصرفه مع نجم الفريق محمد السهلاوي أثناء الاحتفال بالتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين.
وظهر الحارثي وهو يحاول منع محمد السهلاوي من رفع كأس الدوري حتى يقوم برفعه أولًا كابتن الفريق بالملعب، وهو البرازيلي برونو يوفيني.
وحدثت مشادّة بين الطرفين "الحارثي - السهلاوي" تعاطفت فيها الغالبية العظمى من الجماهير مع نجم الفريق وهدّافه محمد السهلاوي.
واعتبرت الجماهير النصراوية أن الحارثي أفسد فرحتهم بالتتويج باللقب، وأن تصرفه كان بلا معنى وغير ضروري؛ حيث منح به الفرصة للمنافسين للتهكم على ما حدث.
وتمادت بعض الجماهير النصراوية في مطالبها؛ إذ ناشدت سعود السويلم رئيس النادي بمعاقبة الحارثي وإقالته من مهمته.
"الحارثي" يفسد فرحة "النصراويين" بلقب الدوري !محمد السيّد الخليج 365 2019-05-17
شنّت جماهير النصر هجومًا ضاريًا على مدير الكرة بفريقها محسن الحارثي، عقب تصرفه مع نجم الفريق محمد السهلاوي أثناء الاحتفال بالتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين.
وظهر الحارثي وهو يحاول منع محمد السهلاوي من رفع كأس الدوري حتى يقوم برفعه أولًا كابتن الفريق بالملعب، وهو البرازيلي برونو يوفيني.
وحدثت مشادّة بين الطرفين "الحارثي - السهلاوي" تعاطفت فيها الغالبية العظمى من الجماهير مع نجم الفريق وهدّافه محمد السهلاوي.
واعتبرت الجماهير النصراوية أن الحارثي أفسد فرحتهم بالتتويج باللقب، وأن تصرفه كان بلا معنى وغير ضروري؛ حيث منح به الفرصة للمنافسين للتهكم على ما حدث.
وتمادت بعض الجماهير النصراوية في مطالبها؛ إذ ناشدت سعود السويلم رئيس النادي بمعاقبة الحارثي وإقالته من مهمته.
17 مايو 2019 - 12 رمضان 1440
08:06 PM
17 مايو 2019 - 12 رمضان 1440
08:14 PM
شنّت جماهير النصر هجومًا ضاريًا على مدير الكرة بفريقها محسن الحارثي، عقب تصرفه مع نجم الفريق محمد السهلاوي أثناء الاحتفال بالتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين.
وظهر الحارثي وهو يحاول منع محمد السهلاوي من رفع كأس الدوري حتى يقوم برفعه أولًا كابتن الفريق بالملعب، وهو البرازيلي برونو يوفيني.
وحدثت مشادّة بين الطرفين "الحارثي - السهلاوي" تعاطفت فيها الغالبية العظمى من الجماهير مع نجم الفريق وهدّافه محمد السهلاوي.
واعتبرت الجماهير النصراوية أن الحارثي أفسد فرحتهم بالتتويج باللقب، وأن تصرفه كان بلا معنى وغير ضروري؛ حيث منح به الفرصة للمنافسين للتهكم على ما حدث.
وتمادت بعض الجماهير النصراوية في مطالبها؛ إذ ناشدت سعود السويلم رئيس النادي بمعاقبة الحارثي وإقالته من مهمته.
، "الحارثي" يفسد فرحة "النصراويين" بلقب الدوري ! ،
المصدر : الخليج 365
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