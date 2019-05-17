، السويلم ولاعبو النصر يحددون: هذه أصعب المواجهات في الدوري ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أكد سعود آل سويلم رئيس نادي النصر أن مواجهة الباطن تعد أصعب مواجهة لحساسية اللقاء والترشيحات المسبقة، وقال: "الجميع شاهد سيناريو المواجهة أكد ذلك".
فيما ذهب عمر هوساوي مدافع الفريق إلى مواجهة التعاون التي خسرها الفريق في القصيم قائلاً: "كانت مواجهة صعبة للغاية وألقت بظلالها على الفريق لاسيما وأن عودتنا كانت برًا، مما زاد الأجواء صعوبة، ولكن تعاهدنا بعدها على العودة". وأضاف: كانت المواجهة الثانية في درجة الصعوبة مواجهة الاتفاق في الرياض والتي كسبها الفريق في الرمق الأخير.
وقال هداف الدوري عبدالرزاق حمد الله: "مواجهة الاتفاق على هذا الملعب كانت هي الأصعب، لأنها كانت تشكل مفترق طرق فيما لو خسرنا نقاط تلك المواجهة".
السويلم ولاعبو النصر يحددون: هذه أصعب المواجهات في الدوريعبدالله الشهري الخليج 365 2019-05-17
أكد سعود آل سويلم رئيس نادي النصر أن مواجهة الباطن تعد أصعب مواجهة لحساسية اللقاء والترشيحات المسبقة، وقال: "الجميع شاهد سيناريو المواجهة أكد ذلك".
فيما ذهب عمر هوساوي مدافع الفريق إلى مواجهة التعاون التي خسرها الفريق في القصيم قائلاً: "كانت مواجهة صعبة للغاية وألقت بظلالها على الفريق لاسيما وأن عودتنا كانت برًا، مما زاد الأجواء صعوبة، ولكن تعاهدنا بعدها على العودة". وأضاف: كانت المواجهة الثانية في درجة الصعوبة مواجهة الاتفاق في الرياض والتي كسبها الفريق في الرمق الأخير.
وقال هداف الدوري عبدالرزاق حمد الله: "مواجهة الاتفاق على هذا الملعب كانت هي الأصعب، لأنها كانت تشكل مفترق طرق فيما لو خسرنا نقاط تلك المواجهة".
17 مايو 2019 - 12 رمضان 1440
07:42 PM
أكد سعود آل سويلم رئيس نادي النصر أن مواجهة الباطن تعد أصعب مواجهة لحساسية اللقاء والترشيحات المسبقة، وقال: "الجميع شاهد سيناريو المواجهة أكد ذلك".
فيما ذهب عمر هوساوي مدافع الفريق إلى مواجهة التعاون التي خسرها الفريق في القصيم قائلاً: "كانت مواجهة صعبة للغاية وألقت بظلالها على الفريق لاسيما وأن عودتنا كانت برًا، مما زاد الأجواء صعوبة، ولكن تعاهدنا بعدها على العودة". وأضاف: كانت المواجهة الثانية في درجة الصعوبة مواجهة الاتفاق في الرياض والتي كسبها الفريق في الرمق الأخير.
وقال هداف الدوري عبدالرزاق حمد الله: "مواجهة الاتفاق على هذا الملعب كانت هي الأصعب، لأنها كانت تشكل مفترق طرق فيما لو خسرنا نقاط تلك المواجهة".
، السويلم ولاعبو النصر يحددون: هذه أصعب المواجهات في الدوري ،
المصدر : الخليج 365
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