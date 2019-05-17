، السويلم ولاعبو النصر يحددون: هذه أصعب المواجهات في الدوري ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد سعود آل سويلم رئيس نادي النصر أن مواجهة الباطن تعد أصعب مواجهة لحساسية اللقاء والترشيحات المسبقة، وقال: "الجميع شاهد سيناريو المواجهة أكد ذلك".

فيما ذهب عمر هوساوي مدافع الفريق إلى مواجهة التعاون التي خسرها الفريق في القصيم قائلاً: "كانت مواجهة صعبة للغاية وألقت بظلالها على الفريق لاسيما وأن عودتنا كانت برًا، مما زاد الأجواء صعوبة، ولكن تعاهدنا بعدها على العودة". وأضاف: كانت المواجهة الثانية في درجة الصعوبة مواجهة الاتفاق في الرياض والتي كسبها الفريق في الرمق الأخير.

وقال هداف الدوري عبدالرزاق حمد الله: "مواجهة الاتفاق على هذا الملعب كانت هي الأصعب، لأنها كانت تشكل مفترق طرق فيما لو خسرنا نقاط تلك المواجهة".