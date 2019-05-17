، بالصور.. قبل الإفطار زخات البرد تكسو جنوب الطائف وتجذب الأهالي ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الشريف" يهيب بالمواطنين والمقيمين أخذ الحذر والحيطة من الأخطار المصاحبة

تصوير - بدر عويض الشدادي : تشهد محافظة الطائف هطول أمطار تصل إلى أقل من المتوسطة، فيما كانت من متوسطة إلى غزيرة وصاحبها كميات من البرد على جنوب شرقي المحافظة، وتحديدًا مركز قيا "الشدادين" وأجزاء أخرى من المركز، حيث كسته بياضًا، وجذبت الأهالي نحو التنزه قبل موعد إفطار هذا اليوم، وسط استمتاعهم بعيدًاعن مواقع الخطر.

كما شملت الأمطار والتي جاءت في تصنيفها بالغزيرة على مركز كلاخ، كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على "العطيف والسر والجرد" .

وكان قد وردَ اليوم الجمعة، تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن هطول أمطار رعدية، من متوسطة إلى غزيرة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، تُصحب بتساقط كميات من البرد ونشاط في الرياح السطحية تحدُ من مدى الرؤية على محافظة الطائف، ويبدأ التنبيه من الساعة الثانية ظهرًا إلى الساعة ٨:٠٠ من مساء اليوم الجمعة.

من جانبه أهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف، بالمواطنين والمقيمين أخذ الحذر والحيطة من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار، موصيًا بعدم النزول في بُطُون الأودية ومجاري السيول، سائلًا المولى عز وجل ان يجعلها أمطار خيرٍ وبركة.