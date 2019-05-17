محمد بن مسعود - الدمام - حصل المبتعث من وزارة التعليم حسين جابر حسين المالكي على درجة الدكتوراه في تخصص الإدارة التربوية من جامعة ريدنج في بريطانيا . وكان عنوان الرسالة (إصلاح التعليم في المملكة العربية السعودية، الاستقلالية والمحاسبية وصنع القرار). الدكتوراه لـ"المالكي" من جامعة ريدنج البريطانية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-17 حصل المبتعث من وزارة التعليم حسين جابر حسين المالكي على درجة الدكتوراه في تخصص الإدارة التربوية من جامعة ريدنج في بريطانيا . وكان عنوان الرسالة (إصلاح التعليم في المملكة العربية السعودية، الاستقلالية والمحاسبية وصنع القرار). 17 مايو 2019 - 12 رمضان 1440 Advertisements 07:13 PM حصل المبتعث من وزارة التعليم حسين جابر حسين المالكي على درجة الدكتوراه في تخصص الإدارة التربوية من جامعة ريدنج في بريطانيا . وكان عنوان الرسالة (إصلاح التعليم في المملكة العربية السعودية، الاستقلالية والمحاسبية وصنع القرار). ، الدكتوراه لـ"المالكي" من جامعة ريدنج البريطانية ،

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