«الغذاء والدواء» تُغلق 362 موقعًا وحسابًا تسوّق لمنتجات غير مرخصة

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الجمعة، أنها أغلقت 362 موقعًا إلكترونيًا وحسابًا بمواقع التواصل الاجتماعي، تسوّق لمنتجات خاضعة لإشرافها.

وقالت الهيئة، في بيان لها، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أنها رصدت 362 موقعًا إلكترونيًا وحسابًا في مواقع التواصل الاجتماعي، تسوّق لمنتجات خاضعة لإشراف الهيئة بطرق مخالفة، خلال الربع الأول من عام 2019.

وأضاف البيان، أنه تبيّن أن 341 موقعًا إلكترونيًا، و21 حساب تواصل اجتماعي مخالفًا، تسوّق لمنتجات غير مرخصة لدى الهيئة، ولمنتجات أخرى جرى التحذير منها، إضافة إلى نشرها إعلانات مضللة أو تحمل ادعاءات طبية.

وجرى إغلاق تلك المواقع الإلكترونية المخالفة، بعد التواصل مع المسؤولين عنها، وكذلك الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد التواصل مع أصحابها، وتوضيح مخالفتهم أنظمة الهيئة في الإعلانات المنشورة عبر حساباتهم.

ونصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، المستهلكين، بعدم شراء المنتجات من أماكن غير مرخصة، أو عن طريق مندوبين عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، لعدم معرفة مدى مأمونيتها وسلامتها وظروف تخزينها.

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ودعت هيئة الغذاء والدواء، إلى الإبلاغ عن مثل تلك المخالفات الخاضعة لإشراف الهيئة في المواقع الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، عبر الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم 19999.

من جهة أخرى، شدَّدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أمس الخميس، على أهمية الحدّ من استهلاك السكر بجميع أنواعه والمشروبات المحلاة؛ لارتباطها بأمراض مزمنة.

وأوضحت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أنَّ منظمة الصحة العالمية تصنّف السكر على أنه أحد الأسباب الرئيسية لبعض الأمراض المزمنة وزيادة الوزن وتآكل الأسنان.

وأشارت إلى أنَّ إحصائيات وزارة الصحة، توضِّح أن نسبة الأطفال المصابين بتسوّس الأسنان في المملكة، بلغت 96% لمن تبلغ أعمارهم 6 سنوات، و93% لمن تبلغ أعمارهم 12 سنة، وكان من ضمن الأسباب الرئيسية لزيادة التسوس الاستهلاك المفرط للمشروبات المحلاة.