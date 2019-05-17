سياسي / وزير الخارجية البريطاني يلتقي نظيره العراقي



لندن 12 رمضان 1440 هـ الموافق 17 مايو 2019 م واس

التقى وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت اليوم في لندن نظيره العراقي محمد علي الحكيم.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائية بين البلدين وسبل دعمها، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

19:32ت م

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