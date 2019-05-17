السعودية اليوم / جامعة طيبة تخرج الدفعة الـ 15 من فرع الجامعة بمحافظة العلا



المدينة المنورة 12 رمضان 1440 هـ الموافق 17 مايو 2019 م واس

رعى معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني حفل تخريج الدفعة الـ 15 من خريجي فرع الجامعة بمحافظة العلا في مختلف التخصصات أمس، بحضور محافظ العلا فيصل المطيري، وعدد من المسؤولين ومدراء الدوائر الحكومية بالمحافظة.

وفي بداية الحفل انطلقت مسيرة الخريجين، ثم ألقى الطالب عبدالرحمن الفقير كلمة الخريجين نيابة عن الطلاب , بعدها ألقى المشرف على فرع الجامعة بمحافظة العلا الدكتور يوسف العنزي كلمة رحب فيها بمعالي مدير الجامعة والمسؤولين، مشيراً إلى أن تخريج هذه الدفعة من طلبة الجامعة في فرع العلا هو امتداد للدعم الذي تتلقاه الجامعة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مباركاً للطلاب وأولياء أمورهم هذا التخرج، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم المستقبلية.

عقب ذلك ألقى معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني كلمة قال فيها : ابنائي الخريجين يحق لكم أن تفخروا بما انجزتموه وما تعلمتموه خلال فترة الدراسة في جامعتكم، والذي سوف تستثمرونه في حاتكم المقبلة، بما تحملونه من العلم والإيمان، فحق لكم الشكر وطاب لكم الدرب، بتوفيق المولى عز وجل، وأحمد الله على ما حققته جامعتكم من نجاحات متتابعة، وكان من أهمها حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي الكامل لمدة 7 سنوات من المركز الوطني.

وأضاف معاليه أنه في هذه اليوم تبدأ مسيرة الحياة الحقيقية، ليحقق الطلاب طموحاتهم، وتقديم الإنجازات للوطن الحبيب، موصياً الطلاب بالعمل الجاد المخلص الدؤوب.

وفي ختام كلمته، وجه معاليه شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على مايولونه من دعم واهتمام لمسيرة التعليم ودعم الطلبة , كما شكر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه لدعمهما جامعة طيبة لتكون منارة علمية يصل تأثيرها داخل المملكة وخارجها وأن سمو أمير المنطقة يوجه جامعة طيبة دائماً بالاهتمام بفروع الجامعة وتزويدها بالتخصصات المناسبة التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل ومستقبل تلك المحافظات.

كما كرّم أثناء الحفل الطلاب المتفوقين أصحاب مراتب الشرف الأولى والثانية.

// انتهى //

19:29ت م

0097





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة طيبة تخرج الدفعة الـ 15 من فرع الجامعة بمحافظة العلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.