السعودية اليوم / القوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينياً من بلدة عرابة



جنين 12 رمضان 1440 هـ الموافق 17 مايو 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شابا فلسطينيا من بلدة عرابة جنوب غرب جنين.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في جنين بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد مازن لطفي الشاعر من بلدة عرابة، بعد اقتحامها للبلدة ومداهمة منزل الشاب وتفتيشه.

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19:28ت م

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