السعودية اليوم / الأمن التونسي يحبط مخططاً إرهابياً ويكشف مخزناً للأسلحة



تونس 12 رمضان 1440 هـ الموافق 17 مايو 2019 م واس

أحبط الأمن التونسي عملية إرهابية تمّ التخطيط لتنفيذها خلال شهر رمضان وذلك بالكشف عن مخزن للمتفجرات بجبل سمامة التابع لمحافظة القصرين وسط غرب البلاد ، كان معداً لاستهداف الدوريات الأمنية والعسكرية بالمنطقة.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم، أنّ قوات الأمن تمكّنت في العملية من حجز 11 لُغما أرضيا مُعدا لاستهداف العربات والأشخاص و6 بطاريات وجهاز تحكم للتفجير عن بعد وأكثر من 30 كيلو غرام من المتفجرات و33 صاعقاً وسلاح ناري نوع "ماغنوم" وجهاز لاسلكي.

وأشارت البيان إلى أن العملية جاءت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة مفادها تخطيط عناصر ما يُسمى بـ "كتيبة عقبة بن نافع" لاستهداف الوحدات الأمنية والعسكرية بالقصرين .

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19:28ت م

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