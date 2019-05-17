السعودية اليوم / القوات الإسرائيلية تقمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية وتصيب عددا من الفلسطينيين بالرصاص المطاطي



قلقيلية 12 رمضان 1440 هـ الموافق 17 مايو 2019 م واس

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية، السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان،مما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بينهم طفل أصيب بصدره.

وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي : إن قوات الاحتلال استخدمت الرصاص الحي فور انطلاق المسيرة، بينما اعتلى عدد من الجنود أسطح منازل الفلسطينيين ، وأطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة، ع ما أدى لإصابة أربعة مواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بينهم طفل أصيب بصدره والعشرات بالاختناق.

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19:19ت م

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