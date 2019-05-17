السعودية اليوم / مؤشر العمرة الأسبوعي: إصدار أكثر من 7.2 مليون تأشيرة عمرة ووصول أكثر من 6.6 مليون معتمر



الرياض 12 رمضان 1440 هـ الموافق 17 مايو 2019 م واس

سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار 7.222.369 تأشيرة حتى تاريخ 11 رمضان لهذا العام، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 6.639.295 معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 757.498 معتمرًا، منهم 602.004 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 155.494 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 5.881.798 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، والذي يقيس خمسة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة، وأعداد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة 10.803 موظفين، منهم 8.946 من الذكور، و1.857 من الإناث.

وصول المعتمرين إلى المملكة توزع بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 5.907.541 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 634.379 معتمرًا، وسجل وصول 97.375 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 1.454.684، تليها إندونيسيا 922.018 ، بعدها الهند 621.742 ، ثم مصر 510.119 ، والجزائر خامسا 325.744 معتمرًا.

وتأتي بعدها كل من : اليمن 305.264 ، تركيا 296.802 ، ماليزيا 265.924 ، العراق 250.780 ، الأردن 184.110.

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.

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19:06ت م

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