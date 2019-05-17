السعودية اليوم / بلدية الوجه تكثف جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية



الوجه 12 رمضان 1440 هـ الموافق 17 مايو 2019 م واس

كثفت بلدية محافظة الوجه , جولاتها التفتيشية والرقابية على عدد من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، ضمن حملة "غذاؤكم أمانة", التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية, للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم, والمحال التجارية والبوفيهات.

وأوضح مدير الخدمات بالبلدية عبدالله بن محمد الكعابنة أن قسم الرقابة الصحية بالبلدية يواصل جولاته المستمرة, حيث جرى زيارة 120 محلاً ومطعماً أسفرت على إثرها مصادرة 60 كيلو غراماً من اللحوم الفاسدة والغير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر، كما قامت بتحرير 5 مخالفات على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه 19 إنذاراً لمحلات أخرى.

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18:22ت م

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