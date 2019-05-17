السعودية اليوم / 9000 مراجع استفادو من الخدمات الطبية بالمنطقة المركزية



الرياض 12 رمضان 1440 هـ الموافق 17 مايو 2019 م واس

بلغ عدد المراجعين الذين تمت معاينتهم بالمستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة المركزية بالحرم المكي الشريف 9000 مراجع خلال العشرة الأولى من شهر رمضان المبارك.

وذكرت صحة مكة المكرمة بأن هذه الإنجاز جاء تواصلاً لجهود الصحة لتوفير الرعاية الطبية للمعتمرين؛ بمستشفى طوارئ أجياد, ومستشفى الحرم المكي للطوارئ, ومراكز الرعاية الأولية الأربعة, والفرق الإسعافية, بالإضافة إلى المراكز والمستشفيات المنتشرة في مكة المكرمة؛ لتقديم الخدمات العلاجية للمعتمرين خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام.

وأوضحت "الصحة" أن مستشفى الحرم المخصص للطوارئ يعمل بسعة 50 سريراً، منها 10 أسرة خصصت للعناية المركزة، تم تجهيزها بأحدث التقنيات الطبية لاستقبال حالات الطوارئ والحوادث، كما خصص المستشفى فرقاً ميدانية لتقديم الخدمات العلاجية داخل أروقة الحرم المكي الشريف، إلى جانب خطوط إخلاء وإنقاذ لاستخدامها عند الحاجة في حالات الطوارئ.

ويقدم المستشفى الذي يقع في الجهة الشمالية من المسجد الحرام أمام باب الملك عبدالله الخدمات الطبية العاجلة للمعتمرين والزائرين، حيث جرى توفير طاقم طبي متكامل يعمل على مدار الساعة، ويقدم خدمات عالية المستوى والكفاءة من أجل الرقي بمستوى الخدمة الصحية في المنطقة وخصوصاً منطقة الحرم المركزية.

ويجسّد هذا المستشفى اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بتوفير كل ما من شأنه خدمة قاصدي بيت الله الحرام وتهيئة الأجواء المناسبة لهم لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة ، كما أنه يأتي استمراراً لما تقوم به وزارة الصحة من جهود للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتوفير الرعاية الطبية لهم من خلال مرافقها الصحية المتواجدة داخل الحرم المكي الشريف وفي المنطقة المركزية المحيطة به.

يُذكر أن مستشفى الحرم للطوارئ يعتبر أحدث مستشفى انضم للخدمات الطبية في المشاعر المقدسة حيث تم تدشينه خلال شهر رمضان المبارك العام قبل الماضي.

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18:22ت م

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