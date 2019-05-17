السعودية اليوم / 200 ألف مصل يؤدون "الجمعة الثانية" من رمضان في الاقصى



القدس المحتلة 12 رمضان 1440 هـ الموافق 17 مايو 2019 م واس

أدى أكثر من مائتي ألف مصلٍ من القدس المحتلة وأراضي الـ 48 ومحافظات الضفة الغربية (ممن تزيد أعمار الرجال عن الأربعين عاما) صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان الفضيل اليوم في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الصلاة أقيمت رغم إجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلية المشددة في المدينة المقدسة، وحالة الاستنفار الواسعة وسط القدس وبلدتها القديمة ومحيطها، ووسط استعدادات ضخمة وهائلة من دائرة الأوقاف الاسلامية والعاملين في الأقصى واللجان المساندة (الصحية، والكشفية، والتطوعية، والاغاثية والنظامية) ولجان حارات وأحياء البلدة القديمة، بينما بدت جمعية الهلال الأحمر بكامل جهوزيتها داخل وخارج المسجد المبارك.

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18:20ت م

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