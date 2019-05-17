السعودية اليوم / مقتل 15 شخصا في اشتباكات بين الجيش الصومالي وحركة الشباب



مقديشو 12 رمضان 1440 هـ الموافق 17 مايو 2019 م واس

لقي 15 شخصاً مصرعهم في اشتباكات وقعت بين القوات المسلحة الصومالية وعناصر من حركة الشباب في منطقة "جدو" بالقرب من الحدود الكينية .

وقال القائد العسكري الصومالي جمال حسن في تصريح صحفي : إن القتال في منطقة "جدو" بالقرب من الحدود الكينية خلف 10 قتلى من المسلحين وخمسة من الجنود ، موضحاً أن تلك الاشتباكات بدأت بمهاجمت قوات الجيش الصومالي قاعدة لحركة الشباب بالقرب من مدينة غربهاري ليلة الخميس والتي انتهت صباح اليوم الجمعة.

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18:12ت م

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