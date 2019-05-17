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2019-05-17 الأمن العام يُحذر من التعامل في العملات الرقمية متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements حذّر الأمن العام من الاستثمار في العملات الرقمية الافتراضية؛ لما يرتبط بذلك من مخاطر سوقية مرتبطة بقيمة هذه العملات.

والمعروف أن العملات الرقمية هي نوع من العملات المتاحة فقط على شكل رقمي، وليس لها وجود مادي (مثل الأوراق النقدية والنقود المعدنية).









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