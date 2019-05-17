فيديو.. جريان الشعاب في السيل الكبير شمال الطائف

2019-05-17

متابعات الخليج 365 - الطائف

هطلت اليوم، أمطار متوسطة على شمال محافظة الطائف، شملت العطيف والسر والجود وكلاخ، والعرفاء وعشيرة، والأجزاء المجاورة لها، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

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وتسبّبت الأمطار التي هطلت اليوم على الطائف في جريان الشعاب والأودية في السيل الكبير شمال المحافظة.

وأظهرت عدة مقاطع فيديو موجة من الأمطار الرعدية التي صاحبتها البرق، وهي تضرب السيل الكبير.