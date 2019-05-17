شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تدين استهداف محطتي ضخ للنفط في المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يونهاب (سيئول) أدانت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم (الجمعة)، استهداف محطتي ضخ للنفط في المملكة العربية السعودية. وقالت وزارة الخارجية في سيئول في بيان صحفي "حكومتنا تدين أي عمل يقوض أمن الطاقة والاستقرار الإقليمي وتدعم الجهود المبذولة لمنع تكرار هجمات مماثلة".



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