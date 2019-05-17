شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أمطار على مكة والطائف.. والدفاع المدني يُحذِّر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم (الجمعة)، تنبيهًا بتكون سحب رعدية ممطرة تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على محافظات أضم، والجموم، والطائف، وتربة، ورنية، والمويه، وخليص، ومكة المكرمة، وميسان، والأجزاء المجاورة، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

من جهتها، دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعها الإلكتروني www.998.gov.sa، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

من جهة أخرى، هطلت اليوم أمطار متوسطة على شمال محافظة الطائف شملت العطيف والسر والجود وكلاخ، والعرفاء وعشيرة والأجزاء المجاورة لها، جرت على إثرها الأودية والشعاب.