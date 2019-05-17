، الأمطار المتوسطة تروي قرى وأحياء شرق مكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - ما زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة سانحة للمزيد

شهدت قرى شرق مكة المكرمة، عصر اليوم، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على معظم أحياء وقرى الشرق.

وشملت قرية سبوحة والزيمة ووادي الصدر، إلى جانب الراشدية وأجزاء من الشرائع والجعرانة، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة سانحة لمزيد من الهطولات.