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شهدت قرى شرق مكة المكرمة، عصر اليوم، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على معظم أحياء وقرى الشرق.
وشملت قرية سبوحة والزيمة ووادي الصدر، إلى جانب الراشدية وأجزاء من الشرائع والجعرانة، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة سانحة لمزيد من الهطولات.
الأمطار المتوسطة تروي قرى وأحياء شرق مكةعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-05-17
شهدت قرى شرق مكة المكرمة، عصر اليوم، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على معظم أحياء وقرى الشرق.
وشملت قرية سبوحة والزيمة ووادي الصدر، إلى جانب الراشدية وأجزاء من الشرائع والجعرانة، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة سانحة لمزيد من الهطولات.
17 مايو 2019 - 12 رمضان 1440
06:20 PM
ما زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة سانحة للمزيد
شهدت قرى شرق مكة المكرمة، عصر اليوم، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على معظم أحياء وقرى الشرق.
وشملت قرية سبوحة والزيمة ووادي الصدر، إلى جانب الراشدية وأجزاء من الشرائع والجعرانة، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة سانحة لمزيد من الهطولات.
، الأمطار المتوسطة تروي قرى وأحياء شرق مكة ،
المصدر : الخليج 365
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