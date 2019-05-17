، بعد مغرب اليوم.. مرور لامع للمحطة الفضائية الدولية في سماء المملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - الفلكي "هندي": تظهر كنجمٍ يتحرك بسرعة يمكن رؤيتها بالعين المجردة

تشهد سماء المملكة، ودول الخليج، مساء اليوم الجمعة، بعد غروب شمس الثاني عشر من رمضان، مرور لامع للمحطة الفضائية الدولية.

وقال لـ "الخليج 365" الباحث الفلكي "ملهم بن محمد هندي" عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، عضو فريق سديم الفلكي: تظهر المحطة من جهة الجنوب الغربي الساعة ٧:٥٦ مساءً بتوقيت المملكة، وتظهر كنجمٍ لامع يتحرك بسرعة ممكن رؤيتها بالعين المجردة، وتستمر لمدة ٧ دقائق، وتتجه نحو الشمال الشرقي مارةً بوسط المملكة حتى تختفي الساعة ٨:٠٣ مساءً .

وبينَ الفلكي "هندي" أنَ المحطة الفضائية مشروع دولي كمختبر فضائي تُقام عليه التجارب العلمية، وسيكون على متنها أول رائد فضاء إماراتي خلال شهر سبتمبر كأول عربي يزور المحطة الفضائية الدولية.