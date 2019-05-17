، أمير تبوك يهنئ ناديي النصر والهلال على البطولة والوصيف ،

محمد بن مسعود - الدمام - متمنياً لهما مزيدًا التوفيق في المشاركات القادمة

هنأ أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز, رئيس نادي النصر بمناسبة حصول فريق كرة القدم بالنادي على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال أمير تبوك في برقية تلقّاها رئيس مجلس إدارة نادي النصر سعود بن محمد آل سويلم: يطيب لنا بمناسبة حصول فريق كرة القدم بالنادي على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، أن أُعرب لكم وللجهاز الفني والإداري واللاعبين والجماهير عن خالص التهاني والتبريكات بهذا الإنجاز الكبير، متمنياً لكم مزيدًا التوفيق.

كما هنّأ سمو أمير منطقة تبوك في برقية أخرى تلقاها رئيس مجلس إدارة نادي الهلال المكلف المهندس عبدالله بن عبدالعزيز الجربوع ، قال فيها: نهنئكم بمناسبة حصول فريق كرة القدم بالنادي على المركز الثاني بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والمستوى الجيد للفريق خلال هذا الموسم, متمنياً لهم مزيدًا التوفيق في المشاركات القادمة.