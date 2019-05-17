، أمير تبوك يهنئ ناديي النصر والهلال على البطولة والوصيف ،

- 1/2
- 2/2
هنأ أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز, رئيس نادي النصر بمناسبة حصول فريق كرة القدم بالنادي على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال أمير تبوك في برقية تلقّاها رئيس مجلس إدارة نادي النصر سعود بن محمد آل سويلم: يطيب لنا بمناسبة حصول فريق كرة القدم بالنادي على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، أن أُعرب لكم وللجهاز الفني والإداري واللاعبين والجماهير عن خالص التهاني والتبريكات بهذا الإنجاز الكبير، متمنياً لكم مزيدًا التوفيق.
كما هنّأ سمو أمير منطقة تبوك في برقية أخرى تلقاها رئيس مجلس إدارة نادي الهلال المكلف المهندس عبدالله بن عبدالعزيز الجربوع ، قال فيها: نهنئكم بمناسبة حصول فريق كرة القدم بالنادي على المركز الثاني بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والمستوى الجيد للفريق خلال هذا الموسم, متمنياً لهم مزيدًا التوفيق في المشاركات القادمة.
أمير تبوك يهنئ ناديي النصر والهلال على البطولة والوصيفصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-17
هنأ أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز, رئيس نادي النصر بمناسبة حصول فريق كرة القدم بالنادي على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال أمير تبوك في برقية تلقّاها رئيس مجلس إدارة نادي النصر سعود بن محمد آل سويلم: يطيب لنا بمناسبة حصول فريق كرة القدم بالنادي على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، أن أُعرب لكم وللجهاز الفني والإداري واللاعبين والجماهير عن خالص التهاني والتبريكات بهذا الإنجاز الكبير، متمنياً لكم مزيدًا التوفيق.
كما هنّأ سمو أمير منطقة تبوك في برقية أخرى تلقاها رئيس مجلس إدارة نادي الهلال المكلف المهندس عبدالله بن عبدالعزيز الجربوع ، قال فيها: نهنئكم بمناسبة حصول فريق كرة القدم بالنادي على المركز الثاني بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والمستوى الجيد للفريق خلال هذا الموسم, متمنياً لهم مزيدًا التوفيق في المشاركات القادمة.
17 مايو 2019 - 12 رمضان 1440
06:05 PM
متمنياً لهما مزيدًا التوفيق في المشاركات القادمة
هنأ أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز, رئيس نادي النصر بمناسبة حصول فريق كرة القدم بالنادي على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال أمير تبوك في برقية تلقّاها رئيس مجلس إدارة نادي النصر سعود بن محمد آل سويلم: يطيب لنا بمناسبة حصول فريق كرة القدم بالنادي على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، أن أُعرب لكم وللجهاز الفني والإداري واللاعبين والجماهير عن خالص التهاني والتبريكات بهذا الإنجاز الكبير، متمنياً لكم مزيدًا التوفيق.
كما هنّأ سمو أمير منطقة تبوك في برقية أخرى تلقاها رئيس مجلس إدارة نادي الهلال المكلف المهندس عبدالله بن عبدالعزيز الجربوع ، قال فيها: نهنئكم بمناسبة حصول فريق كرة القدم بالنادي على المركز الثاني بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والمستوى الجيد للفريق خلال هذا الموسم, متمنياً لهم مزيدًا التوفيق في المشاركات القادمة.
، أمير تبوك يهنئ ناديي النصر والهلال على البطولة والوصيف ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمير تبوك يهنئ ناديي النصر والهلال على البطولة والوصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.