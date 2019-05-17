، بعد 10 أيام.. الجهات الأمنية بمكة تعثر على الشاب "البارقي" بمسجد التنعيم ،

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عثرت الجهات الأمنية بمكة المكرمة مساء البارحة على الشاب جابر بن هيازع البارقي، البالغ من العمر 33 عامًا، الذي خرج من منزله بمحافظة بارق شمال عند الساعة العاشرة من الخميس قبل الماضي إلى جهة غير معلومة.
وقال درويش بن هيازع البارقي إن الجهات الأمنية بمكة المكرمة عثرت على أخيه جابر عند الساعة الحادية عشرة من مساء البارحة أثناء نومه داخل مسجد التنعيم وهو بحالة صحية جيدة، حيث قامت الجهات بعد عثورها على البارقي بإشعار شرطة محافظة بارق التي قامت بدورها بإبلاغ أسرة المفقود.
وأضاف درويش أنهم في طريقهم لاستلام ابنهم الذي يتم التحفظ عليه من قبل الجهات الأمنية بمكة، معبرًا عن شكره لجهود رجال الأمن الجبارة في البحث والتحري والتي أسفرت عن العثور على أخيه، وثمن للفرق التطوعية، ومنها فريق ساعد الجهود التي قاموا بها خلال فترة غياب أخيه والتي بلغت عشرة أيام."
يذكر أن الشاب الذي عثر عليه يعاني من اعتلالات نفسية وخرج في ملابس داخلية فقط ولا يحمل أي إثباتات وهو متزوج ولديه 4 أطفال.
بعد 10 أيام.. الجهات الأمنية بمكة تعثر على الشاب "البارقي" بمسجد التنعيممحمد طيران الخليج 365 2019-05-17
عثرت الجهات الأمنية بمكة المكرمة مساء البارحة على الشاب جابر بن هيازع البارقي، البالغ من العمر 33 عامًا، الذي خرج من منزله بمحافظة بارق شمال عند الساعة العاشرة من الخميس قبل الماضي إلى جهة غير معلومة.
وقال درويش بن هيازع البارقي إن الجهات الأمنية بمكة المكرمة عثرت على أخيه جابر عند الساعة الحادية عشرة من مساء البارحة أثناء نومه داخل مسجد التنعيم وهو بحالة صحية جيدة، حيث قامت الجهات بعد عثورها على البارقي بإشعار شرطة محافظة بارق التي قامت بدورها بإبلاغ أسرة المفقود.
وأضاف درويش أنهم في طريقهم لاستلام ابنهم الذي يتم التحفظ عليه من قبل الجهات الأمنية بمكة، معبرًا عن شكره لجهود رجال الأمن الجبارة في البحث والتحري والتي أسفرت عن العثور على أخيه، وثمن للفرق التطوعية، ومنها فريق ساعد الجهود التي قاموا بها خلال فترة غياب أخيه والتي بلغت عشرة أيام."
يذكر أن الشاب الذي عثر عليه يعاني من اعتلالات نفسية وخرج في ملابس داخلية فقط ولا يحمل أي إثباتات وهو متزوج ولديه 4 أطفال.
17 مايو 2019 - 12 رمضان 1440
06:05 PM
وجد نائمًا وبصحة جيدة.. يعاني من اعتلالات نفسية وخرج بملابسه الداخلية
عثرت الجهات الأمنية بمكة المكرمة مساء البارحة على الشاب جابر بن هيازع البارقي، البالغ من العمر 33 عامًا، الذي خرج من منزله بمحافظة بارق شمال عند الساعة العاشرة من الخميس قبل الماضي إلى جهة غير معلومة.
وقال درويش بن هيازع البارقي إن الجهات الأمنية بمكة المكرمة عثرت على أخيه جابر عند الساعة الحادية عشرة من مساء البارحة أثناء نومه داخل مسجد التنعيم وهو بحالة صحية جيدة، حيث قامت الجهات بعد عثورها على البارقي بإشعار شرطة محافظة بارق التي قامت بدورها بإبلاغ أسرة المفقود.
وأضاف درويش أنهم في طريقهم لاستلام ابنهم الذي يتم التحفظ عليه من قبل الجهات الأمنية بمكة، معبرًا عن شكره لجهود رجال الأمن الجبارة في البحث والتحري والتي أسفرت عن العثور على أخيه، وثمن للفرق التطوعية، ومنها فريق ساعد الجهود التي قاموا بها خلال فترة غياب أخيه والتي بلغت عشرة أيام."
يذكر أن الشاب الذي عثر عليه يعاني من اعتلالات نفسية وخرج في ملابس داخلية فقط ولا يحمل أي إثباتات وهو متزوج ولديه 4 أطفال.
، بعد 10 أيام.. الجهات الأمنية بمكة تعثر على الشاب "البارقي" بمسجد التنعيم ،
المصدر : الخليج 365
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