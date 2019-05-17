، "العويضي": لا توجد أي وثيقة تاريخية تثبت أن الاتحاد أقدم الأندية ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال هي أقاويل ورواية شفوية دوّنها أمين ساعاتي دون اعتبار تاريخي

‏أكد أستاذ التاريخ الدكتور محمد العويضي أنه لا توجد أي وثيقة تاريخية تثبت أن نادي الاتحاد هو أقدم نادٍ في السعودية.

وقال في برنامج اليوان مع الإعلامي عبدالله المديفر أمس: "لا توجد وثيقة تاريخية تقول إن نادي الاتحاد تأسس عام 1347 هجرية، إنما هي مجرد أقاويل ورواية شفوية دونها أمين ساعاتي ولم تكن ذات اعتبار تاريخي، لأنهم لا يعتمدون على وثيقة من الوثائق، مشيرًا إلى وجود أندية قبل نادي الاتحاد في جدة ومكة.

وأضاف أن ناديي الوحدة والاتحاد قريبا التأسيس من بعضها البعض، مؤكدًا بأنه "لا توجد وثيقة تاريخية تثبت أن نادي الوحدة أقدم من الاتحاد، وكذلك لا توجد وثيقة تاريخية تثبت أن الاتحاد أقدم نادي من الوحدة "

وأشار المؤرخ العويضي إلى أنه كان يوجد قبل نادي الاتحاد نادي الاتحاد العربي والاتحاد السعودي في جدة ".

يذكر أن الدكتور العويضي كان لاعبًا في فريق كرة السلة بنادي الوحدة وترشح لعضوية إدارة النادي.