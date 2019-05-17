، "الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار على مكة المكرمة ،

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بتكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على منطقة مكة المكرمة.
وذكرت أن الحالة تشمل محافظات: (أضم، والجموم، والطائف، وتربة، ورنية، والمويه، وخليص، ومكة المكرمة، وميسان، والأجزاء المجاورة)، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
ودعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية.
وشددت على ضرورة اتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعها الإلكتروني www.998.gov.sa، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي؛ للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.
"الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار على مكة المكرمةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-17
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بتكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على منطقة مكة المكرمة.
وذكرت أن الحالة تشمل محافظات: (أضم، والجموم، والطائف، وتربة، ورنية، والمويه، وخليص، ومكة المكرمة، وميسان، والأجزاء المجاورة)، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
ودعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية.
وشددت على ضرورة اتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعها الإلكتروني www.998.gov.sa، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي؛ للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.
17 مايو 2019 - 12 رمضان 1440
05:17 PM
"المدني" يدعو إلى عدم التنزه في بطون الأودية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بتكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على منطقة مكة المكرمة.
وذكرت أن الحالة تشمل محافظات: (أضم، والجموم، والطائف، وتربة، ورنية، والمويه، وخليص، ومكة المكرمة، وميسان، والأجزاء المجاورة)، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
ودعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية.
وشددت على ضرورة اتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعها الإلكتروني www.998.gov.sa، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي؛ للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.
، "الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار على مكة المكرمة ،
المصدر : الخليج 365
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