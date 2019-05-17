بالصور.. هواء شديد يُسقط سارية علم عملاقة في «المجارية»

أعلنت بلدية المجارية بمنطقة عسير، اليوم الجمعة، سقوط سارية علم عملاقة أثناء إجراء عملية صيانة؛ وذلك إثر تيار هواء شديد.

وقالت البلدية، في بيانٍ اطلعت عليه «عاجل»: «أثناء قيام إحدى المؤسسات بعمل صيانة لسارية العلم وتركيب إنارات من نوعled لها، قامت المؤسسة بتركيب سقالة بارتفاع السارية ولوجود تيار هواء شديد شهدتها المحافظة هذا اليوم سقطت السارية نتيجة حمل السقالة بفعل الرياح، ولم يصب أحد بأذى».

وأضاف البيان أنّه سبق إنزال العلم لعمل الصيانة اللازمة، وقد تمّ إغلاق المنطقة المحيطة، لافتًا إلى أنّ البلدية ستقوم بإعادة تركيب السارية بعد انتهاء الصيانة اللازمة.

ولم يذكر البيان مزيدًا من التفاصيل، فيما نشر الحساب الرسمي للبلدية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورًا للحادث.

