شهدت بعض مدن ومحافظات منطقة عسير، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحبها زخات من البرد ورياح نشطة، شملت مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات خميس مشيط، وأحد رفيدة، والمجاردة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رمضان مطير في عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.