السعودية اليوم / نادي الأحساء الأدبي يستضيف اللقاء الثالث لمهندسي ومهندسات الأحساء



الأحساء 12 رمضان 1440 هـ الموافق 17 مايو 2019 م واس

استضاف نادي الأحساء الأدبي أمس, اللقاء الثالث لمهندسي ومهندسات محافظة الأحساء, بحضور رئيس مجلس إدارة هيئة المهندسين السعوديين المهندس سعد الشهراني, وجمع غفير من مهندسي ومهندسات الأحساء, والمكاتب الهندسية, وعميد كلية الهندسة بجامعة الملك فيصل بالأحساء الدكتور عبدالله الجعفري, حيث كان في استقبال الحضور رئيس اللجنة التنسيقية بالأحساء المهندس عبدالله المقهوي, ورئيس نادي الأحساء الأدبي الدكتور ظافر الشهري.

بعد ذلك اطلع الحضور على المعرض الهندسي للتصميمات والإنشاءات الهندسية الذي شارك فيه عدد من المكاتب الهندسية والمهندسين المتميزين.

وبدأ الحفل في مسرح النادي بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم ألقى رئيس اللجنة التنسيقية بالأحساء المهندس عبدالله المقهوي كلمة رحب فيها بالحضور ، مؤكداً أن قوة الإنسان تكمن في عطائه لأجل الوطن وثقافة العطاء دليل على رقي الإنسان وتصالحه مع نفسه، كما تطرق لإسهامات اللجنة في توفير منصة للتواصل بين المهندسين عن طريق المحاضرات والزيارات والتدريب وإيجاد فرص تدريبية لطلاب كلية الهندسة وقدم شكره لنادي الأحساء الادبي على استضافته للقاء.

عقب ذلك تحدث رئيس مجلس إدارة الهيئة

وتطرق إلى جهود الهيئة في تقييم أعمال اللجان, معلناً تدشين منصة "ممارس" الأسبوع القادم وهي نقلة نوعية في التحول الرقمي الهندسي وتقدم خدماتها للمهتمين في أي مكان ، كما أعلن عن استعداد الهيئة لتقديم الدعم لكل المهندسين بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، مؤكداً حرص الهيئة على التدريبات المدعومة قصيرة المدي والمتوسطة والطويلة والتخصصية المتقدمة.

إثر ذلك تحدث عميد كلية الهندسة بجامعة الملك فيصل الدكتور عبدالله الجعفري عن تطلعات جامعة الملك فيصل للارتقاء بالتعليم الهندسي عما تقدمه الكلية بداية من المبنى المصمم بشكل إبداعي انتقالاً إلى أقسام الكلية الرئيسة والمساندة مع نبذة عن تأسيس الكلية واعتبارها من الكليات الوليدة في الجامعة لكنها حققت مراكز متقدمة على مستوى جامعات المملكة ومسيرة الكلية في التطوير عبر المعرفة والمهارات غير الصفية والمهارات المهنية مع بيان بالمعامل الموجودة في الكلية وانفتاح الطلاب على الجمعيات العالمية للمشاركة والاستفادة وتشجيع الطلاب على البحث العلمي والنشر في مجلات علمية معتمدة, وقد حصلت الكلية على الاعتماد الأمريكي إيبت وكانت نتائج الطلاب متقدمة فهيأت لهم فرصاً وظيفية في الهيئات والشركات.

بعد ذلك قام كل من المهندس سعد الشهراني, والمهندس عبدالله المقهوي بتكريم جميع أعضاء المجلس السابق والمكاتب الهندسية والمهندسين المتميزين.

وفي نهاية الحفل جرى التقاط صورة جماعية للمكرمين مع الحضور.

حضر اللقاء عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس سلطان الحربي, ومدير عام مكتب الهيئة السعودية للمهندسين بالمنطقة الشرقية الدكتور كمال آل حمد, وعضو مجلس الشورى الدكتور سعدون السعدون, ورئيس المجلس البلدي الدكتور أحمد البوعلي, وأمين عام الغرفة التجارية بالأحساء عبدالله النشوان.

// انتهى //

16:57ت م

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الأحساء 12 رمضان 1440 هـ الموافق 17 مايو 2019 م واساستضاف نادي الأحساء الأدبي أمس, اللقاء الثالث لمهندسي ومهندسات محافظة الأحساء, بحضور رئيس مجلس إدارة هيئة المهندسين السعوديين المهندس سعد الشهراني, وجمع غفير من مهندسي ومهندسات الأحساء, والمكاتب الهندسية, وعميد كلية الهندسة بجامعة الملك فيصل بالأحساء الدكتور عبدالله الجعفري, حيث كان في استقبال الحضور رئيس اللجنة التنسيقية بالأحساء المهندس عبدالله المقهوي, ورئيس نادي الأحساء الأدبي الدكتور ظافر الشهري.بعد ذلك اطلع الحضور على المعرض الهندسي للتصميمات والإنشاءات الهندسية الذي شارك فيه عدد من المكاتب الهندسية والمهندسين المتميزين.وبدأ الحفل في مسرح النادي بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم ألقى رئيس اللجنة التنسيقية بالأحساء المهندس عبدالله المقهوي كلمة رحب فيها بالحضور ، مؤكداً أن قوة الإنسان تكمن في عطائه لأجل الوطن وثقافة العطاء دليل على رقي الإنسان وتصالحه مع نفسه، كما تطرق لإسهامات اللجنة في توفير منصة للتواصل بين المهندسين عن طريق المحاضرات والزيارات والتدريب وإيجاد فرص تدريبية لطلاب كلية الهندسة وقدم شكره لنادي الأحساء الادبي على استضافته للقاء.عقب ذلك تحدث رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس سعد الشهراني عن جهود هيئة المهندسين السعوديين، مقدماً الشكر للجنة التنسيقية في الأحساء, ونادي الأحساء الأدبي، مشيداً بمعرض المشاريع الذي قدمه الطلاب والمكاتب ، مشيراً إلى أن اللجنة بالأحساء تمثل الذراع الأيمن للهيئة بفضل جهودها المميزة.وتطرق إلى جهود الهيئة في تقييم أعمال اللجان, معلناً تدشين منصة "ممارس" الأسبوع القادم وهي نقلة نوعية في التحول الرقمي الهندسي وتقدم خدماتها للمهتمين في أي مكان ، كما أعلن عن استعداد الهيئة لتقديم الدعم لكل المهندسين بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، مؤكداً حرص الهيئة على التدريبات المدعومة قصيرة المدي والمتوسطة والطويلة والتخصصية المتقدمة.إثر ذلك تحدث عميد كلية الهندسة بجامعة الملك فيصل الدكتور عبدالله الجعفري عن تطلعات جامعة الملك فيصل للارتقاء بالتعليم الهندسي عما تقدمه الكلية بداية من المبنى المصمم بشكل إبداعي انتقالاً إلى أقسام الكلية الرئيسة والمساندة مع نبذة عن تأسيس الكلية واعتبارها من الكليات الوليدة في الجامعة لكنها حققت مراكز متقدمة على مستوى جامعات المملكة ومسيرة الكلية في التطوير عبر المعرفة والمهارات غير الصفية والمهارات المهنية مع بيان بالمعامل الموجودة في الكلية وانفتاح الطلاب على الجمعيات العالمية للمشاركة والاستفادة وتشجيع الطلاب على البحث العلمي والنشر في مجلات علمية معتمدة, وقد حصلت الكلية على الاعتماد الأمريكي إيبت وكانت نتائج الطلاب متقدمة فهيأت لهم فرصاً وظيفية في الهيئات والشركات.بعد ذلك قام كل من المهندس سعد الشهراني, والمهندس عبدالله المقهوي بتكريم جميع أعضاء المجلس السابق والمكاتب الهندسية والمهندسين المتميزين.وفي نهاية الحفل جرى التقاط صورة جماعية للمكرمين مع الحضور.حضر اللقاء عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس سلطان الحربي, ومدير عام مكتب الهيئة السعودية للمهندسين بالمنطقة الشرقية الدكتور كمال آل حمد, وعضو مجلس الشورى الدكتور سعدون السعدون, ورئيس المجلس البلدي الدكتور أحمد البوعلي, وأمين عام الغرفة التجارية بالأحساء عبدالله النشوان.// انتهى //16:57ت م0058

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.