السعودية اليوم / السفير الخريجي يقيم مأدبة الإفطار السنوي بأنقرة



الرياض 12 رمضان 1440 هـ الموافق 17 مايو 2019 م واس

أقام معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي, مأدبة الإفطار السنوي للسفارة في أنقرة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

حضر الحفل محافظ أنقرة واصب شاهين, ورئيس الديانة التركي علي أرباش, وكبار المسؤولين في الحكومة التركية, وسفراء الدول الإسلامية والعربية, ومديري المكاتب التابعة للسفارة ومنسوبيها.

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16:35ت م

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