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العثور على مفقود بارق في المسجد الحرام
متابعات الخليج 365- أحمد الشهري - بارق
عثرت الجهات الأمنية على المفقود جابر بن هيازع البارقي، في المسجد الحرام بمكة المكرمة، وذلك بعد أسبوع من فقدانه وهو بصحة جيدة.
وكانت أسرة المفقود” البارقي ” البالغ من العمر 35 عامًا، والذي يسكن في محافظة بارق، قد ناشدت الجميع بالبحث عنه، حيث اختفى بعد أن غادر منزله صباح الخميس الماضي.
وأوضح أحد أقاربه أن المفقود متزوج ولديه 4 أطفال، وقد غادر منزله الواقع في محافظة بارق صباح يوم الخميس الماضي، ولا يعلمون إلى أين ذهب.
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