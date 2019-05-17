التحالف ينوب عن العالم في ردع إرهاب إيران والحوثي وتأمين الاقتصاد الدولي

2019-05-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أيقن العالم بما لا يدع مجالاً للشك أن ممارسات إيران ودعمها للميليشيات الانقلابية الحوثية يستهدف الاستقرار والاقتصاد الدولي، بعد استهداف ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة الإماراتية، وبعدها استهداف مضختي النفط في عفيف والدوادمي في المملكة.

استهداف إيران عبر أذرعها الإرهابية في المنطقة للمملكة لا يُعفي طهران عن المسؤولية الكاملة لتهديد أمن واستقرار وتسببها في رفع أسعار النفط عالمياً بعد الهجوم الإرهابي بطائرات مسيرة على مضختي النفط.

التحالف ينوب عن العالم

وعلى الفور قام التحالف العربي بسحق المليشيات الإرهابية الحوثية في العديد من المواقع في اليمن، لتأمين المنطقة وتطهيرها من شرور الميليشيات الإرهابية المدعومة من طهران.

تأكّد للجميع أن ما يقوم به التحالف العربي في اليمن ليس من أجل حماية المدنيين في اليمن، أو حماية المملكة ضد الحوثي وإيران، وإنما دفاعاً عن العالم أجمع واستقرار الاقتصاد الدولي.

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عملية جوية نوعية

وكانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلنت بالأمس أنها نفّذت عملية جوية على عدد من الأهداف العسكرية المشروعة التي أكّدت المعلومات العسكرية والاستخبارية بأنها تشتمل على قواعد ومنشآت عسكرية ومخازن أسلحة وذخيرة للميلشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وأكد التحالف أن الطلعات الجوية حققت أهدافها بكل دقة، كما أكّدت قوات التحالف أن ما قامت به الميلشيات الحوثية والإرهابية المدعومة من إيران من اعتداءات على منشآت حيوية بالمملكة تُعد من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية والتي ترقى إلى جرائم حرب.

قطع أذرع إيران في اليمن

وشدّد قوات التحالف العربي أنه لن يتهاون في متابعة كل العناصر الإرهابية في جميع أنحاء اليمن، وستطال يدها كافة المواقع التي تنطلق منها الاعتداءات الإرهابية.

وأكد التحالف أن العمليات العسكرية ستستمر بما يتوافق مع القانوني الدولي الإنساني وقواعده العرفية حتى يتم تحييد هذه الأهداف العسكرية والمشروعة ولكيلا تتمكن الميليشيات الحوثية من استخدامها.