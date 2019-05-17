شكرا لقرائتكم خبر عن «شؤون الحرمين» تعلن إحصائيات الخدمات المقدمة في الثلث الأول من رمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (مكة المكرمة)

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إحصائيات الخدمات المقدمة خلال العشرة الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك 1440 هـ.

وبينت الرئاسة أن المحور الإرشادي من أهم المحاور التي تقدمها رئاسة شؤون الحرمين لقاصدي المسجد الحرام، إذ بلغ مجموع المستفيدين من خدماته التي تصل إلى 11 خدمة أكثر من 700 ألف مستفيد، بواقع 1693 مستفيدا من مقرأة الحرمين و 3646 مستفيدا من حلقات تصحيح التلاوة وتوزيع 3415 مصحفًا و 2998 زائرا لمكتبة المسجد الحرام.

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كذلك توزيع 49983 مطبوعة و 27300 مستفيد من إجابة السائلين و 354 مستفيدًا من خدمات التطويف و 21309 مستفيدين من خدمة الإرشاد المكاني و 51519 زائرا لمعرض عمارة الحرمين.

وقدمت الرئاسة من خلال المحور الخدمي الذي يهتم بتقديم حزمة من الخدمات المتنوعة لقاصدي المسجد الحرام، مجموعة من الخدمات هي إزالة 1583 طنا من النفايات وتقديم 21000 لتر من بئر زمزم واستهلاك 26 مليون كاسة للسقيا و 5597 مستفيدا من خدمة العربات و2266 مستفيدا من نقل ذوي الجنائز و 1214 مستفيدا من خدمة نقل كبار السن و 307 زوار لمصنع الكسوة.

وفي المحور الإداري الذي يقوم على استقبال البلاغات والمقترحات من قاصدي المسجد الحرام لرفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، جرى استقبال 13 ألف بلاغ عبر 1155 بلاغا هاتفيا و 11711 بلاغا لاسلكي و 182 بلاغا إلكتروني.