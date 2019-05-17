الغذاء والدواء: إغلاق 362 موقعاً إلكترونياً تسوّق منتجات مخالفة

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جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة) رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء 362 موقعاً إلكترونياً وحساباً في منصات التواصل الاجتماعي تسوّق لمنتجات بطرق مخالفة في الربع الأول من عام 2019، إذ تبيّن أن 341 موقعاً و21 حسابا تروج لمنتجات غير مرخصة لدى الهيئة، ولمنتجات أخرى تم التحذير منها، إضافة إلى نشرها إعلانات مضللة أو تحمل ادعاءات طبية. واستدعت المخالفات إغلاق المواقع الإلكترونية المخالفة بعد التواصل مع المسؤولين عنها، وكذا الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي بعد التواصل مع أصحابها وتوضيح مخالفتهم لأنظمة الهيئة في الإعلانات المنشورة عبر حساباتهم. ونصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء المستهلكين بعدم شراء المنتجات من أماكن غير مرخصة أو عن طريق مندوبين عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية،. ودعت إلى الإبلاغ عن مثل تلك المخالفات الخاضعة لإشراف الهيئة في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عبر الاتصال بمركز الاتصال الموحد.



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