، شاهد .. حملات مفاجئة تضبط 178 مخالفة عمل بالرياض ومحافظاتها ،

محمد بن مسعود - الدمام - عبر 2312 زيارة تفتيشية .. و"السيالي" يؤكّد استمرارها ويدعو إلى الإبلاغ

نفّذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، عدداً من الحملات التفتيشية المفاجئة في العاصمة وكل من محافظات: الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية، إضافة إلى الدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير، على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها؛ للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها، وأسفرت الحملات عن ضبط 178 مخالفة.

وأشار مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض يوسف السيالي، إلى استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة ومحافظات المنطقة كافة، وشمولها جميع الأنشطة التجارية، بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة مزيدٍ من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات، مشيراً إلى عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، موضحاً أن هذه الحملات شملت 2312 منشأة تجارية.

ودعا "السيالي"؛ المواطنين والمواطنات، إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق "معاً للرصد" عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)؛ حيث سيتم التعامل الفوري من قِبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.